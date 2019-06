Gartenfestival Park & Schloss Branitz

Pflanzenmarkt, Fachvorträge, Konzerte und Duftexpeditionen: Das Gartenfestival im Branitzer Park ist ein Fest für Hobbygärtner und Naturliebhaber.

Das Luftbild einer Drohne zeigt am 29.10.2016 die Seepyramide im herbstlichen Fürst-Pückler-Park bei Cottbus (Brandenburg). Die von Hermann Fürst von Pückler-Muskau in Branitz mit großem Feingefühl komponierte Parkanlage gilt als der letzte der großen deutschen Landschaftsgärten.

Spaziergänger erfreuen sich in Cottbus beim Gartenfestival im Branitzer Park an blühenden Akeleien.

Spaziergänger erfreuen sich in Cottbus beim Gartenfestival im Branitzer Park an blühenden Rhododendren. Hermann von Pückler-Muskau gestaltet den Branitzer Landschaftspark von 1845 bis zu seinem Tode 1871.

Für die Zeit des Gartenfestivals verwandelt sich die Historische Schlossgärtnerei im Branitzer Park in eine Oase für Hobbygärtner, Naturinteressierte und Menschen mit Sinn für das Schöne. Vor Ort bieten Gärtnereien, Züchter, Baumschulen und Händler ihre Produkte zum Kauf an. Aber auch wer einen entspannten Tag mit Fachwissen und Kultur anreichern will, kommt auf seine Kosten.