Musikfesttage an der Oder

01. bis 22. März 2019

Die Konzerte der Musikfesttage an der Oder sind im doppelten Sinne grenzüberschreitend: Das musikalische Spektrum reicht von klassisch bis zeitgenössisch, gespielt wird in Deutschland und in Polen.

© dpa

Die Konzerte im Rahmen des deutsch-polnischen Festivals Musikfesttage an der Oder stehen ganz im Zeichen von Grenzgängen. An wechselnden Spielorten in Ostbrandenburg und Westpolen treffen sich Orchester, Ensembles und Musiker, um gemeinsam zu spielen. Das Spektrum reicht von klassischer bis zeitgenössischer Musik. Vereint sind die Konzerte unter einem ebenfalls wechselnden Motto.

Musikfesttage an der Oder 2019 Das Motto der Musikfesttage im Jahr 2019 ist "Tradition und Aufbruch". Laut Veranstalter sollten die Konzerte im Rahmen der Musikfesstage Gemeinschaft im europäischen Sinne bilden, indem sie wichtigen Traditionen die Treue halten und gleichzeitig einen Aufbruch mit neuem Kurs wagen. Die Konzerte finden an Spielstätten in Frankfurt (Oder), Zielona Góra, Berlin, Müncheberg, Nowa Sól, Neuzelle, Gorzów, Gubin, Żary, Eisenhüttenstadt, Friedersdorf, Rzepin, Schwedt/Oder, Sulechów und Cottbus statt.

Geschichte der deutsch-polnischen Musikfesttage Das deutsch-polnische Musikfestival gibt es bereits seit mehr als 50 Jahren. Zunächst fanden die Musikfesttage nur in Frankfurt an der Oder statt, später wurde es auf die gesamte Grenzregion auf beiden Seiten des Flusses ausgedehnt. Die Musikfesttage werden in enger Zusammenarbeit mit den Internationalen Musikbegegnungen "Ost-West" der Philharmonie Zielona Góra organisiert und sieht sich selbst als lebendige Kunst, Gelegenheit zur Begegnung und Zeugnis des Europagedankens.

Tickets für die Musikfesttage Quelle: Reservix-System Musikfesttage an der Oder Die deutsch-polnischen "Musikfesttage an der Oder" sind ein künstlerisches und kulturpolitisches Kleinod beiderseits der Oder. Die zahlreichen Konzerte schaffen ein wunderbares emotionales Klima der Begegnung, des Austausches und der Förderung des kulturellen... mehr

© dpa Frankfurt an der Oder Grenzstadt, Dichterstadt, Stadt am Fluss: Frankfurt an der Oder hat als europäische Doppelstadt eine lange Geschichte und viel Kultur. mehr

© dpa Veranstaltungen in Brandenburg Veranstaltungen im Land Brandenburg: Tipps für Feste, Konzerte, Kultur und Kunst, Events, Kinderprogramme und mehr