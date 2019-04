Baumblütenfest in Werder an der Havel

Unter blühenden Bäumen sitzen und Obstwein trinken: Das Baumblütenfest in Werder läutet den Frühling ein.

Die Heilig-Geist-Kirche in Werder an der Havel.

Zierkirschenblüte in Werder an der Havel.

Das Baumblütenfest in Werder wird stets mit einem großen Festumzug eröffnet, bei dem über 1000 Teilnehmer durch die Stadt bis zum Marktplatz auf der Stadtinsel ziehen. An rund 400 Ständen werden dann über eine Woche lang allerlei Köstlichkeiten angeboten - darunter natürlich auch die vielen regional gekelterten und beliebten Obstweine aus Erdbeeren, Kirschen, Rhabarber und Äpfeln. Auf mehreren Bühnen erklingt Livemusik, Karussells und Fahrgeschäfte sorgen für Unterhaltung.

Baumblütenfest in Werder seit über 130 Jahren

Das Baumblütenfest in Werder geht auf dem Obstzüchter Wilhelm Wills zurück. Er hatte 1879 in der Vorstandssitzung des Obstzüchtervereins beantragt, in Berliner Blättern Naturfreunde aus Berlin zur Baumblüte einzuladen. 2019 wird also bereits das 140. Baumblütenfest gefeiert. Heute gehören dem Obstbauverein 20 Betriebe an, die eine etwa 980 Hektar Fläche bewirtschaften. Auf der größten Fläche mit rund 186 Hektar stehen Apfelbäume. Kultiviert werden aber viele weitere Obstsorten, die rund um Werder besonders gut gedeihen.