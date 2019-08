Potsdam als Lebenswerk von Friedrich dem Großen

Friedrich II. hat Schloss Sanssouci ab 1745 bauen lassen - in der Rekordzeit von nur zwei Jahren. Erst seit 1991 ist Friedrich neben dem Schloss begraben, so, wie er es sich immer gewünscht hatte. Heute gibt es in der Parkanlage, die zum Weltkulturerbe der Unesco gehört und zum Schönsten, was Brandenburg zu bieten hat, fünf Schlösser und ein Wegenetz für ausführliche Spaziergänge mit 76 Kilometern Länge. Allein hier könnte man also Tage verbringen.