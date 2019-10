Auf dem ehemaligen Truppenübungsplatz Döberitz sind heute Wisente, Wildpferde, Seeadler, Sonnentau und viele andere gefährdete Tiere und Pflanzen zuhause.

Przewalski-Pferde in der Döberitzer Heide.

In der Döberitzer Heide

Wisente in der Sielmann Naturlandschaft Döberitzer Heide

In der Wildniskernzone können sich Wisente und Przewalski-Pferde frei und ohne den Einfluss des Menschen bewegen. Drumherum halten Ziegen und Schafe das Gras kurz. Und über den Wegen und Wiesen schwirren seltene Libellen, Hummeln und Schmetterlinge auf der Suche nach Nahrung umher. Unter den Bewohnern der Döberitzer Heide ist auch die gefährdete Frühlings-Seidenbiene, die auf den mittlerweile rar gewordenen offenen Sandflächen lebt.

Die Döberitzer Heide ist vor allem für Naturliebhaber interessant. Aber auch Familien nutzen das Gelände gerne für einen Ausflug ins Grüne. Direkt nebenan gibt es übrigens das Kontrastprogramm: Wer zur Döberitzer Heide will, kommt zwangsläufig an Karls Erlebnisdorf mit Spielplatz, Markt und Streichelzoo vorbei.

Anreise:

Der Zugang zur Döberitzer Heide erfolgt über den Parkplatz Döberitzer Heide in Elstal.



Mit dem Auto: B5 Richtung Berlin-Spandau, 2. Ausfahrt: Elstal / Olympisches Dorf, Sielmann-Stiftung. An Karls Erlebnisdorf vorbei geradeaus bis zum Parkplatz.



Mit der Bahn: Mit dem RE 4 ab Berlin-Hauptbahnhof Richtung Rathenow bis zum Bahnhof Elstal. Vom Bahnsteig die Treppe hoch, über die Fußgängerbrücke, in den Bus 668 zur Haltestelle "Zum Erlebnis-Dorf" und den Rest laufen.