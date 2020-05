Im Barfußpark Beelitz-Heilstätten erfahren eingesperrte und müde Füße auf über drei Kilometern Wegstrecke eine neue Freiheit.

Zwischen den Naturerlebnisstationen können die nackten Füße von kleinen und großen Kindern und natürlich auch Erwachsenen über Stroh, Schlamm, Lehm, Bucheckern, Steine, Tannenzapfen, feinen Sand und sogar feine Glasscherben laufen. Der Barfußpfad führt auch durch Wasser und Matsch, über Balancierklötze und Kletterstelzen. Am Ende bieten sich ein Besuch des Cafés oder ein Picknick im Drachenzelt an.

Anreise:

Beelitz-Heilstätten liegt etwa 50 Kilometer südöstlich vom Berliner Stadtzentrum und ist gut mit der Bahn und dem Auto zu erreichen.



Mit der Bahn: Der Regionalexpress RE 7 (Airport-Express Schönefeld) von Berlin Richtung Dessau hält mehrmals täglich am Bahnhof Beelitz-Heilstätten.



Mit dem Auto: Autofahrer nutzen die A 9 bis zur Abfahrt Beelitz-Heilstätten/ Fichtenwalde in unmittelbarer Nähe des Dreiecks Potsdam.



Mit dem Rad: Wer mit dem Fahrrad anreisen möchte: An Beelitz-Heilstätten führt der Europaradweg R1 vorbei.