Grenzstadt, Dichterstadt, Stadt am Fluss: Frankfurt an der Oder hat als europäische Doppelstadt eine lange Geschichte und viel Kultur.

Frankfurt (Oder) liegt ca. 80 Kilometer östlich von Berlin am Westufer der Oder in Brandenburg. Seit 1999 führt die Stadt die Zusatzbezeichnung "Kleiststadt" nach dem 1777 dort geborenen Heinrich von Kleist. Der östlich der Oder gelegene Teil von Frankfurt wurde durch die Grenzziehung nach dem Zweiten Weltkrieg abgetrennt und bildet seitdem die eigenständige polnische Stadt Słubice.

Museen in Frankfurt (Oder)

Das Museum Junge Kunst im Rathaus sowie im Packhof in der C.-Ph.-E.-Bach-Straße beherbergt eine der bedeutendsten Sammlungen von Kunst aus dem Osten Deutschlands. Das Kleist-Museum, eines der schönsten Literatur-Museen in Europa, widmet sich dem Dichter Heinrich von Kleist, der 1777 in Frankfurt geboren wurde. Das Museum Viadrina ist das größte kulturhistorische Museum Ostbrandenburgs und hat seinen Hauptsitz im Junkerhaus, das insbesondere durch seine aufwändig restaurierten barocken Stuckdecken beeindruckt. In der ehemaligen Franziskaner-Klosterkirche befindet sich die Konzerthalle "Carl Philipp Emanuel Bach", Sitz des Brandenburgischen Staatsorchesters und Veranstaltungsort der Musikfesttage an der Oder, die jährlich eine Vielzahl an Besuchern anzieht.