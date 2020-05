Warnitz: Radtour um den Oberuckersee

Auf einem 25 Kilometer langen Rundweg können Radfahrer den Oberuckersee umrunden, vorbei an blühenden Feldern mit Klatschmohn und Raps.

Wer sich für die Tour rund um den Oberuckersee entschließt, sollte von Warnitz Richtung Süden fahren. Hier führt nach der zweiten Kreuzung außerhalb des Ortes eine Straße nach Suckow. In Suckow angekommen geht es Richtung Fergitz. Der Weg führt weiter nach Norden, während die Landschaft einen ersten Blick auf den See und die Burgwallinsel erlaubt. Auf der Insel siedelten Slawen bis ein Brand die Anlage um 1150 zerstörte.

In Fergitz angekommen, bietet sich für eine Pause der Rastplatz des Uckermärkischen Mythengarten an. Der Verein gestaltet mit Kindern und Jugendlichen kunstvolle Rastplätze, die von Sagen und Mythen aus der Region berichten. Gruppen ab 10 Personen haben die Möglichkeit, sich von dem Verein eine individuelle Tour organisieren zu lassen.

Von Fergitz zurück nach Warnitz

Vom Ortsausgang Fergitz führt ein betonierter Weg nach Potzlow. In Potzlow erwartet einen wie auf anderen Teilen der Strecke leider Kopfsteinpflaster. So geht es weiter auf der nach dem nächsten Ort, Seehausen, benannten Straße. Die Straße überbrückt die Ucker, die den Oberuckersee mit dem Unteruckersee verbindet und zahlreiche Ausflügler auf dem Wasser anlockt. Am Bahnhof von Seehausen biegt man direkt vor dem Bahndamm nach rechts auf einen schmalen Wanderpfad ab. Dieser führt bis zu einem weiß-blauen Haus. Über einen festen Sandweg fährt man weiter bis zur nächsten Kreuzung, passiert die Badestelle am Quast und kommt wieder auf eine Straße nach Warnitz zurück.