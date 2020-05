© picture-alliance / dpa

Auf dem Grimnitzsee in Althüttendorf nahe Joachimsthal im Biosphärenreservat Schorfheide/Chorin schwimmen Wildgänse und Kormorane. Vom Hochstand in Althüttendorf hat man eine gute Sicht und kann Wildgänse, Kormorane, Reiher am Ufer entdecken und mit etwas Glück auch den Seeadler am Himmel kreisen sehen.