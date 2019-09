Konradshöhe mit Tegelort

In Tegelort geht es noch etwas ruhiger zu rund um den Falkenplatz - zumindest an den Wochentagen. Bis heute ist die Gegend aufgrund der guten Luft, den Wassersportmöglichkeiten und den Badestränden in der Nähe ein beliebtes Ausflugsziel. Auch Ausflugsdampfer legen hier an. Am östlichen Ufer liegt das Strandbad Tegeler See mit einem 500 Meter langen Sandstrand, das jedoch seit 2017 geschlossen ist.