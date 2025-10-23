Berlin federführend bei Projekt gegen illegale Autovermieter

Daran nehmen unter anderem das Bundeskriminalamt (BKA), die Niederlande, Europol, die Landeskriminalämter von Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen, Bremen, Bayern, Brandenburg, das Bundesinnenministerium sowie die Gesamtverbände der Versicherungswirtschaft und Autovermieter teil. Für das Projekt steht den Angaben zufolge aus EU-Fördermitteln eine Million Euro zur Verfügung. Es soll zunächst zwei Jahre laufen. Unter anderem ist ein Rechtsgutachten geplant, das klären soll, welche Gesetzesverschärfungen oder Gesetze notwendig sind.