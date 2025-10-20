Mehr Bäume für Berlin geplant

© dpa
BVG startet größtes Pilotprojekt für autonome Kleinbusse
Fünf E-Kleinbusse starten im Berliner Nordwesten – noch ohne Fahrgäste. Was die BVG beim autonomen Fahren mit Testgruppen und App-Buchung vorhat. mehr
Berlin soll grüner werden und in den kommenden 15 Jahren Hunderttausende zusätzliche Bäume bekommen.
Auf einen entsprechenden Gesetzentwurf verständigten sich die Koalitionsfraktionen CDU und SPD mit Vertretern der Bürgerinitiative «BaumEntscheid».
Der Entwurf ist eng an eine Vorlage der Initiative angelehnt. Er soll am 3. November in einer Sondersitzung des Abgeordnetenhauses endgültig beschlossen werden. Der Bürgerinitiative und den Regierungsfraktionen sei ein Schulterschluss gelungen, hieß es am Nachmittag. Die Einigung auf ein Baumgesetz mache Berlin lebenswerter und solle die Stadt besser auf Hitze, Dürre und den Klimawandel vorbereiten. Der Mitinitiator der Bürgerinitiative, Heinrich Strößenreuther, sprach von einem großen Erfolg für bürgerschaftliches Engagement.
Das geplante Baumprogramm soll über 15 Jahre verteilt um die 3 Milliarden Euro kosten. Die Kostenschätzung wurde zunächst als «rechnerische Größe» bezeichnet. Laut Regierungsfraktionen ist es eine Idee, auch Geld aus dem vom Bund bereitgestellten Sondervermögen zu nutzen. Ein wissenschaftlicher Beirat - auch Kontrollrat genannt - soll unter anderem regelmäßig Gutachten zur Umsetzung des Baumgesetzes erstellen.