Mehr Bäume für Berlin geplant

Der Entwurf ist eng an eine Vorlage der Initiative angelehnt. Er soll am 3. November in einer Sondersitzung des Abgeordnetenhauses endgültig beschlossen werden. Der Bürgerinitiative und den Regierungsfraktionen sei ein Schulterschluss gelungen, hieß es am Nachmittag. Die Einigung auf ein Baumgesetz mache Berlin lebenswerter und solle die Stadt besser auf Hitze, Dürre und den Klimawandel vorbereiten. Der Mitinitiator der Bürgerinitiative, Heinrich Strößenreuther, sprach von einem großen Erfolg für bürgerschaftliches Engagement.