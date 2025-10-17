Aktuelle Sprache: Deutsch

Terminfreie mobile Bürgerämter an Universitäten zum Semesterstart

Humboldt-Universität

Blick auf die Humboldt-Universität

© dpa

Zum Semesterstart können Studierende an vier Berliner Universitäten Dienstleistungen bei mobilen Bürgerämtern direkt vor Ort erledigen.

Neuen Wohnsitz anmelden, Führerschein umschreiben oder PIN des elektronischen Personalausweises ändern: In den mobilen Bürgerämtern können Studierende die gesamte Bandbreite an Dienstleistungen in Anspruch nehmen, die auch in klassischen Bürgerämtern angeboten werden.

Bürgerämter an vier Universitäten vor Ort

Die mobilen Bürgerämter machen Halt an der Technischen Universität (20. Oktober), der Freien Universität (21. Oktober), der Berliner Hochschule für Technik (22. Oktober) und der Humboldt-Universität (23. Oktober sowie 13. und 18. November). Martina Klement, CDO des Landes Berlin, betonte: «Damit zeigen wir, wie schnell und flexibel die Berliner Verwaltung arbeiten kann – und Berliner Studentinnen und Studenten können aus erster Hand erfahren, was in Berlin bereits alles digital möglich ist.»

Autor:in: BerlinOnline
Quelle: Pressemitteilung der Senatskanzlei Berlin
Veröffentlichung: 17. Oktober 2025
Letzte Aktualisierung: 17. Oktober 2025

Weitere Meldungen

Mpox-Impfung

© dpa

Mehr Mpox-Fälle als in Vorjahren

Nach einem Rückgang während der Sommermonate werden in der Hauptstadt wieder mehr Mpox-Fälle gemeldet. In diesem Jahr sind es bereits mehr Infektionen als in den beiden Vorjahren zusammen.  mehr