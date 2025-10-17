Terminfreie mobile Bürgerämter an Universitäten zum Semesterstart

© dpa
25 Jahre Städtepartnerschaft: Wegner besucht Windhoek
Kai Wegner reist in Namibias Hauptstadt Windhoek. Anlass ist das Jubiläum der Städtepartnerschaft. Es geht um Zukunftsfragen, aber auch um die Vergangenheit. mehr
© dpa
Zum Semesterstart können Studierende an vier Berliner Universitäten Dienstleistungen bei mobilen Bürgerämtern direkt vor Ort erledigen.
Neuen Wohnsitz anmelden, Führerschein umschreiben oder PIN des elektronischen Personalausweises ändern: In den mobilen Bürgerämtern können Studierende die gesamte Bandbreite an Dienstleistungen in Anspruch nehmen, die auch in klassischen Bürgerämtern angeboten werden.
Die mobilen Bürgerämter machen Halt an der Technischen Universität (20. Oktober), der Freien Universität (21. Oktober), der Berliner Hochschule für Technik (22. Oktober) und der Humboldt-Universität (23. Oktober sowie 13. und 18. November). Martina Klement, CDO des Landes Berlin, betonte: «Damit zeigen wir, wie schnell und flexibel die Berliner Verwaltung arbeiten kann – und Berliner Studentinnen und Studenten können aus erster Hand erfahren, was in Berlin bereits alles digital möglich ist.»