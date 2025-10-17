Terminfreie mobile Bürgerämter an Universitäten zum Semesterstart

Die mobilen Bürgerämter machen Halt an der Technischen Universität (20. Oktober), der Freien Universität (21. Oktober), der Berliner Hochschule für Technik (22. Oktober) und der Humboldt-Universität (23. Oktober sowie 13. und 18. November). Martina Klement, CDO des Landes Berlin, betonte: «Damit zeigen wir, wie schnell und flexibel die Berliner Verwaltung arbeiten kann – und Berliner Studentinnen und Studenten können aus erster Hand erfahren, was in Berlin bereits alles digital möglich ist.»