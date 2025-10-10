Mehr Mpox-Fälle als in Vorjahren

Seit Juli gab es den Angaben nach einen Rückgang der wöchentlich gemeldeten Fälle, mit null bis vier Infektionen pro Woche. Zuletzt wurden dem Lageso jedoch neun Mpox-Fällen übermittelt – deutlich mehr als in den Wochen zuvor. Betroffen seien ausschließlich Männer zwischen im Alter zwischen 20 und 60 Jahren. Von den bereits ermittelten Männern waren fünf gegen Mpox geimpft.