Zukunft des ICC: Nur noch eine Bieter-Gruppe im Rennen

Das geplante Nutzungskonzept soll sich an den Leitlinien Kunst, Kultur, Kreativwirtschaft, Innovation, Technologie sowie Kongress- und Veranstaltungswesen orientieren. Andere Bewerbende hätten die Anforderungen im Teilnahmewettbewerb nicht in ausreichendem Maß erfüllt und seien daher nicht zur nächsten Runde zugelassen worden. Ziel des Konzeptverfahrens ist es, einen geeigneten Betreiber für das ICC zu finden. Im Falle eines Zuschlags verpflichten sich die Bietende, das Gebäude zu sanieren, zu renovieren, gegebenenfalls umzubauen und anschließend zu eröffnen sowie dauerhaft mit einem tragfähigen Konzept zu betreiben. Auf dem Grundstück Messedamm 9 soll ein Gebäude errichtet werden. Die Grundstücke verbleiben im Eigentum des Landes Berlin und sollen im Rahmen eines Erbbaurechts für 99 Jahre vergeben werden.