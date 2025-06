784 Beschwerden beim Bürger- und Polizeibeauftragten

Beschwerden betrafen etwa den Umgang von Polizisten mit psychisch kranken oder verhaltensauffälligen Menschen. Die Problematik sei erkannt worden, die Polizei arbeite an einer verbesserten Konzeption, erklärte Oerke in dem Bericht. In mehreren Fällen wurde Oerke gegen übergriffige Polizisten aktiv. So hatten Polizisten bei einem privaten Streit mit einer Kleingärtnerin über den Dienstweg Druck auf die Frau ausgeübt und sie angezeigt. Nun werde gegen alle drei Polizeibeamten disziplinarisch und strafrechtlich ermittelt.