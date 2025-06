Polizei veröffentlicht tägliche Daten zu Diebstählen aus Kfz

So sei es auch mit den seit vier Jahren veröffentlichten Daten zu den Fahrraddiebstählen, sagte Redlich vom LKA. Dazu seien Apps entwickelt und Bachelor- und Masterarbeiten an Universitäten geschrieben worden. Eine Zeitung bereite die Daten in Form eines «Fahrradklau-Counters» auf. Dort lässt sich nachlesen, wo und wann am meisten Räder gestohlen werden, wie viel sie wert waren und wie viele Radbesitzer es bisher im Jahr traf. «Man sieht, dass die Menschen kreativ sind und wissenschaftlich mit den Daten umgehen», sagte Redlich. «Es gab keinerlei negative Effekte und keinen Missbrauch der Daten.» Denkbar wäre künftig eine weitere Ausweitung der Veröffentlichungen. Die Datenbestände der Polizei zur Kriminalität sind noch weitaus größer.