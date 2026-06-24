Berlin baut 3.000 neue Wohnungen für Landesbeschäftigte

Hintergrund des Programms ist der enge Zusammenhang von Wohnungsnot und Personalmangel im Land Berlin: Nach aktuellen Prognosen werden bis Ende 2031 rund 40.000 Beschäftigte den Landesdienst verlassen und somit Neueinstellungen in entsprechendem Umfang erforderlich machen. Für mögliche Bewerberinnen und Bewerber wirkt der chronische Wohnungsmangel abschreckend. Die Sicherung von Wohnraum für Nachwuchskräfte und Beschäftigte des Landes sei daher ein zentrales Instrument der Personalgewinnung, so die Innenverwaltung. Sie sei für die langfristige Funktionsfähigkeit des öffentlichen Dienstes unverzichtbar.