Verkehrseinschränkungen zum Karneval der Kulturen ab Donnerstag

Das Fest beginnt am Freitag (6. Juni) und dauert bis Pfingstmontag (9. Juni). Der traditionelle Umzug erfolgt am Pfingstsonntag. Am Samstag gibt es zudem den Kinderkarneval der Kulturen. Der Umzug der Kinder startet am Mariannenplatz und mündet in ein buntes Familienfest im Görlitzer Park.