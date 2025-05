Zehntausende feiern 1. Mai in Berlin friedlich

Bereits in der Nacht zum Mai-Feiertag waren in Berlin Tausende auf Straßen und Plätzen unterwegs, sei es bei Demos oder in Parks. Nach Einschätzung der Polizei sei es die «friedlichste Walpurgisnacht» in der Berliner Geschichte gewesen, sagte Innensenatorin Spranger. In den Parks hätten rund 15.000 Menschen in den Mai hinein gefeiert, darunter 9.000 im Mauerpark. Bei der queer-feministischen Demonstration mit dem Titel «Take Back the Night» von Kreuzberg nach Friedrichshain mit mehr als 3.000 Menschen wurden laut Polizei vereinzelt kleine Gegenstände auf Polizeikräfte geworfen. Auch Pyrotechnik wurde gezündet.