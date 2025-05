Beginn der Freibadsaison: Fünf Bäder am 1. Mai geöffnet

Am morgigen Maifeiertag und am schulfreien Freitag sind Sonne und 25 bis 27 Grad vorhergesagt. Ab dem Donnerstag haben dann auch die Sommerbäder Am Insulaner, Olympiastadion, Wilmersdorf sowie das Strandbad Wannsee geöffnet. Am Samstag folgt das Freibad Gropiusstadt. Die weiteren Freibäder sind im Laufe des Mai und Anfang Juni dran.