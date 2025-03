Berliner Theater und Orchester locken mehr Publikum an

So sei das Berliner Ensemble auf 176.730 Besucher gekommen - knapp acht Prozent mehr als 2023. Das Deutsche Theater zählte den Angaben zufolge 148.878 Menschen (davor: 143.022). Die Rundfunk-Orchester und -Chöre GmbH hingegen habe etwas Verlust gemacht (180.252 nach 197.475). Kultursenator Joe Chialo (CDU) bezeichnete 2024 als «Erfolgsjahr» und dankte allen, die an den Bühnen und bei den Orchestern mitarbeiten. «Es ist ihr gemeinsamer Erfolg! Es tut gut, diesen kulturellen Schatz in Berlin zu wissen».