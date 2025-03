Juhnke gilt bis heute als einer der größten Entertainer Deutschlands. Er wurde 1929 in der Städtischen Frauenklinik Charlottenburg geboren. Rund fünf Jahrzehnte lang gehörte er zu den prägenden Figuren der Unterhaltungsbranche im Theater und deutschen Fernsehen. Eng verbunden war er mit dem Berliner Westen, wo er unter anderem am Theater am Kurfürstendamm Erfolge feierte. Nach andauernden Alkoholproblemen erkrankte er an schwerer Demenz und starb am 1. April 2005 im Alter von 75 Jahren und wurde im Waldfriedhof Dahlem beigesetzt.