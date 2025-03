Schutzwohnung für Opfer von Ausbeutung und Menschenhandel

Betroffene würden oft in ihrer Not ausgenutzt und müssen unter miserablen Bedingungen arbeiten. Arbeitsausbeutung gebe es von der Bau- und Landwirtschaft bis zur häuslichen Pflege und der Gastronomie in vielen Bereichen, teilte die Senatsverwaltung für Arbeit und Soziales mit. Menschen mit Migrations- oder Fluchtgeschichte seien besonders gefährdet. Bisher habe es an einer sicheren Unterkunft für Betroffene gefehlt, nachdem illegale Beschäftigung beendet und Täter ermittelt seien.