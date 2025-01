Schifffahrt unter Mühlendammbrücke zwei Monate unterbrochen

Schiffe können bald für etwas mehr als zwei Monate nicht mehr unter der Mühlendammbrücke hindurchfahren. (Archivbild) © dpa

Wegen Bauarbeiten können Schiffe bald für etwas mehr als zwei Monate nicht mehr unter der Mühlendammbrücke in Berlin-Mitte hindurchfahren. Die Sperrung der Wasserstraße beginnt am 20. Januar und endet voraussichtlich am 31. März, wie die Verkehrsverwaltung mitteilte.

Die 1968 erbaute Mühlendammbrücke ist eine der wichtigsten Brücken Berlins und wird momentan umgebaut. Sie soll fast sieben Meter schmaler werden. 2028 soll der Rückbau fertiggestellt werden. Die Brücke führt vom Molkenmarkt zur Fischerinsel über die Spree. Bislang wurde sie nach Angaben der Verwaltung täglich von bis zu 74.000 Autos und Lastwagen genutzt.



In den vergangenen Wochen seien die Fahrbahnbeläge und Bordsteine, die Brückenentwässerung sowie die Rohrleitungen der Medienträger zurückgebaut worden. Für Autofahrer, Radfahrer und Fußgänger bleibt eine Verkehrsführung über die Brücke bestehen.

