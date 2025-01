Maßnahmen für mehr Verkehrssicherheit geplant

Der Senat halte an der Vision Zero fest, dem Ziel, die Zahl der Verkehrstoten idealerweise auf null zu verringern, sagte Bonde. Dafür soll ein «Verkehrssicherheitsprogramm 2030» aufgelegt werden, das sie noch im ersten Halbjahr 2025 vorstellen will. Ein Teil davon ist ein Maßnahmenprogramm unter anderem für mehr Sicherheit auf Schulwegen. Dazu gehört auch, den Berliner Radverkehrsplan mit Blick auf Verkehrssicherheit anzupassen und ein Sofortprogramm für mehr Sicherheit für Fußgänger beim Überqueren von Straßen.