Drogenszene Leopoldplatz: Neue Anlaufstelle für Beschwerden

Der Leopoldplatz gilt als Hotspot der Drogenszene, an dem zuletzt vor allem der Crack-Konsum zu einem großen Problem geworden ist. Senat, Bezirke und andere Beteiligte hatten bei einem «Sicherheitsgipfel» im September 2023 Maßnahmen verabredet, um den Leopoldplatz genau wie den Görlitzer Park in Kreuzberg sicherer zu machen und drogenabhängigen Menschen zu helfen. Ein Infopoint ist auf dem vorderen Leopoldplatz vorgesehen, der zweite auf dem nördlichen Teil, dem sogenannten Maxplatz - beide in einem Bauwagen.