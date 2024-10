Wegner: «Berlin trauert um Edzard Reuter»

Der Sohn des legendären Berliner Regierenden Bürgermeisters Ernst Reuter und Berliner Ehrenbürger der Stadt starb am Sonntag im Alter von 96 Jahren in Stuttgart. «Berlin trauert um Edzard Reuter. Seit der Rückkehr in die Heimat im Jahre 1946 hat er sich unermüdlich um seine Vaterstadt verdient gemacht», sagte Wegner. «Edzard Reuter war einer der großen Freunde Berlins und hat sich in zahllosen Formaten für das bürgerschaftliche Ehrenamt eingesetzt und als wichtiger Botschafter der deutschen Hauptstadt gewirkt.»