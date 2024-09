Über 700 Notübernachtungsplätze zum Start der Kältehilfe

Es gebe 460 ganzjährige Notübernachtungsplätze, ab Oktober gebe es weitere 255 Plätze der Kältehilfe, die zum Winter auf 487 ausgebaut würden. Dazu kämen zunächst 20 Plätze in Kältehilfe-Nachtcafés, im Winter seien es 63. Ab April liegt die Zahl der Plätze etwas darunter, bei 920. Fünf weitere Objekte befänden sich derzeit in Prüfung, hieß es. Möglicherweise kämen mehr als 300 Plätze hinzu. «Es wird immer schwieriger, geeignete Immobilien für die Kältehilfe zu finden», sagte Sozialsenatorin Cansel Kiziltepe (SPD). Sie rief Immobilienbesitzer zur Unterstützung auf. «Nur gemeinsam können wir sicherstellen, dass niemand in unserer Stadt in der Kälte übernachten muss.»