Neue Anlaufstelle: Beauftragte für Pflege nimmt Arbeit auf

Die Stelle der Landesbeauftragten für psychische Gesundheit hat Norma Kusserow übernommen, wie die Senatsverwaltung für Pflege mitteilte. Kusserow leitet zusätzlich das Referat Psychiatrie, Sucht- und Gesundheitsversorgung in der Senatsverwaltung. «Nach wie vor wird über bestimmte psychische Erkrankungen nicht gesprochen», sagte die 36-jährige Kusserow laut Mitteilung. «Daher liegt mein Fokus auf der Informations- und Aufklärungsarbeit.» Kusserow hat einen Masterabschluss in Sozialer Arbeit. Sie ist zuständig für Grundsatzfragen zur Situation psychisch erkrankter Menschen in Berlin und Fragen zum Versorgungssystem. In ihrer Verantwortung liegen außerdem die Rahmenplanung, Qualitätssicherung und Dokumentationen zur Versorgung in Berlin.