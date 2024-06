Bund und Berlin erinnern an den DDR-Volksaufstand

© dpa

Die Bundesregierung und das Land Berlin erinnern am Montag an den Volksaufstand in der DDR vom 17. Juni 1953.

Zur Gedenkveranstaltung auf dem Friedhof Seestraße wird neben dem Regierenden Bürgermeister Kai Wegner (CDU) auch Landwirtschaftsminister Cem Özdemir (Grüne) erwartet.

Ausstellungseröffnung im Dreilinden-Gymnasium Anschließend eröffnet Wegner die Ausstellung einer zehnten Klasse zum Thema am Dreilinden-Gymnasium in Wannsee und spricht mit den Schülerinnen und Schülern. Anlässlich des Jahrestags des Aufstands hob Wegner die Bedeutung der Demokratie hervor: «Heute herrscht wieder Krieg in Europa, wir werden jeden Tag daran erinnert, wie wichtig es ist, unsere Freiheit, Demokratie und Menschenrechte zu verteidigen. Auch daran mahnen uns die Opfer des 17. Juni.»