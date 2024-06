S-Bahn erweitert ihr Angebot während der Fußball-EM

Auch auf der S1 zwischen Gesundbrunnen und Schöneberg sowie auf der S5 zwischen Westkreuz und Mahlsdorf sollen bei späten Spielen zur An- und Abreise zusätzliche Züge eingesetzt werden. «Während des gesamten Turniers fahren die Züge im Innenstadtbereich auch im Abendverkehr und am Wochenende mit längeren Zügen», hieß es. An den Bahnhöfen, insbesondere am Berliner Hauptbahnhof, will die Bahn zudem personell aufstocken. Insgesamt rund 50 zusätzliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sollen dort Fans und Besuchern bei der Orientierung am Bahnhof behilflich sein.