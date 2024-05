Dreitägiges Demokratiefest am Wochenende

Auch die Bundesländervertreter und einige Hilfsorganisationen sind am Wochenende mit dabei. Bundeskanzler Olaf Scholz will am Freitagnachmittag um 15 mit Bürgerinnen und Bürgern im Dialogforum sprechen. Mehrere Bundesminister, darunter etwa Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) oder Kulturstaatsministerin Claudia Roth (Grüne), wollen an den Feierlichkeiten teilnehmen. Sie tauschen sich im Tipi-Zelt am Kanzleramt mit Gästen aus Kultur, Wissenschaft und Gesellschaft über aktuelle Themen aus.