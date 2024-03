Härtefallkommission: Aufenthaltserlaubnis in 143 Fällen

Das teilte die Senatsinnenverwaltung am Donnerstag mit. Demnach richtete die Kommission 158 entsprechende Ersuchen an Innensenatorin Iris Spranger (SPD). Davon seien 90,5 Prozent (143 Fälle) positiv beschieden worden, so dass das Landesamt für Einwanderung den Menschen einen Aufenthaltstitel erteilen konnte.