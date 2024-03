Volle Züge und Staus: Starker Verkehr am Osterwochenende erwartet

Der Hauptstadtflughafen BER erwartet in der Ferienzeit bis zum 07. April rund 1,2 Millionen Fluggäste. Bereits am vergangenen Wochenende sind nach dem letzten Schultag vor den Osterferien in Berlin und Brandenburg etwa 200.000 Passagiere in den Osterurlaub geflogen, wie ein BER-Sprecher am Sonntag mitteilte. Der verkehrsreichste Tag wird demnach voraussichtlich der 5. April mit bis zu 84.000 Fluggästen sein. Passagiere der Lufthansa-Tochter Austrian Airlines (AUA) müssen sich jedoch auf Einschränkungen einstellen: Am Gründonnerstag und Karfreitag kommt es zu einem 36-stündigen Streik, dadurch fallen nach Angaben der AUA rund 400 Flüge aus.