Berlin plant 16 neue Container-Anlagen für Geflüchtete

Weiterhin sind in neun Berliner Bezirken 16 neue Container-Unterkünfte mit bis zu 6130 Plätzen geplant. Einen entsprechenden Beschluss fasste der Senat bei seiner Sitzung am Dienstag, wie Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner am Dienstag anschließend bekannt gab.