Erneuter Warnstreik ab Dienstagmorgen: S-Bahn betroffen

Laut Notfahrplan verkehren einzelne Linien, um Pendlerinnen und Pendlern in den Außenbezirken die Fahrt in die Innenstadt zu ermöglichen. Demnach soll es etwa einen 60-Minuten-Takt auf den Linien S1 (Birkenwerder-Nordbahnhof), S2 (Bernau-Anhalter Bahnhof), S25 (Hennigsdorf-Nordbahnhof), S3 (Erkner-Ostbahnhof) und S46 (Königs-Wusterhausen-Bundesplatz) geben. Die S5 in den Abschnitten Strausberg Nord bis Ostbahnhof verkehrt alle 40 Minuten, während nur die S9 zwischen Flughafen BER und Friedrichstraße im 20-Minuten-Takt fährt. Bei den Linien S25 und S2 soll zudem ein Notverkehr mit Bussen im 10-Minuten-Takt eingerichtet werden.