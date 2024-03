GDL-Warnstreik ab Donnerstag: S-Bahn betroffen

Die Bahn kündigte an, auch dieses Mal wieder einen Notfahrplan, ein Grundangebot im Fern- und Regionalverkehr anbieten zu wollen. Im Fernverkehr sollen längere Züge mit mehr Sitzplätzen unterwegs sein. Die Zugbindung für den 7. und 8. März ist demnach aufgehoben, Fahrgäste können ihre Fahrten also auch an einem späteren Tag nachholen. Auch die Berliner S-Bahn strebt einen Notfahrplan an.