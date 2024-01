Zeugnisvergabe am Donnerstag und Freitag: Sorgentelefone geschaltet

An beiden Zeugnistagen beraten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Senatsverwaltung für Bildung telefonisch zum Umgang mit den Zeugnisnoten. Das Angebot gilt sowohl für Kinder als auch für Eltern und andere Familienangehörige. Die Telefone sind am 01. Februar von 11 bis 15 Uhr und am 02. Februar von 10 bis 13 Uhr besetzt. Zusätzlich können sich Eltern auch an die schulpsychologischen und inklusionspädagogischen Beratungs- und Unterstützungszentren in den Bezirken wenden.