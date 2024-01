Mommsenstadion wird für EM 2024 renoviert

Fans von Sparta Lichtenberg im Berliner Mommenstadion. © dpa

Das Mommsenstadion in Charlottenburg-Wilmersdorf soll bei der Fußball-Europameisterschaft in diesem Jahr als Trainingsplatz genutzt werden. Wie Senatsverwaltung für Inneres und Sport am Freitag zudem bekanntgab, soll das Stadion drittligatauglich gemacht werden.

Die Kosten für die Renovierung trage das Land Berlin. Die Haushaltsmittel seien eingeplant und verfügbar, sodass die Maßnahmen zügig umgesetzt werden könnten, hieß es: «Spätestens im Mai 2024 soll im Mommsenstadion dann auf neuem Grün trainiert werden.»

Fußball-Verband begrüßt Entscheidung Der Präsident des Berliner Fußball-Verbandes, Bernd Schultz, begrüßte in einer Mitteilung «die Einigung zugunsten einer kurzfristigen Ertüchtigung des Mommsenstadions für die Anforderungen als Trainingsstätte bei der UEFA EURO 2024 sowie als Spielstätte in der 3. Liga ausdrücklich». Den Berliner Vereinen, die kurz- oder mittelfristig einen sportlichen Aufstieg in diese Klasse anstreben würden, verschaffe der Schritt die notwendige Planungssicherheit bis zur Fertigstellung des Stadions im Jahnsportpark.