BVG spendet Tickets für Ehrenamtliche

«Mit den kostenlosen Fahrscheinen können wir diese Belastung ein wenig mildern», sagte Sozialsenatorin Cansel Kiziltepe (SPD). Die Fahrkarten seien auch eine Anerkennung für die, die in ihrer Freizeit für andere da sind und dort unterstützen, wo Hilfe gebraucht wird, sagte Gabriele Schlimper, Geschäftsführerin des Paritätischen Wohlfahrtsverbands Berlin. Der Verband übernimmt die Vergabe der Fahrscheine. Sie werden demnach von Stadtteil- oder Nachbarschaftszentren an soziale Organisationen und Initiativen in den einzelnen Bezirken ausgegeben, die sie an Ehrenamtliche weiterreichen.