DLRG Berlin warnt vor dem Betreten von gefrorenen Gewässern

Von einer tragenden Eisfläche spricht man demzufolge ab einer Eisdicke von 15 bis 20 Zentimetern - doch selbst dann können Menschen an bestimmten Stellen noch einbrechen, erklärte Neiße. «Denn gerade in Berlin haben viele Seen und Flüsse unterirdische Einfließmöglichkeiten.» An diesen Stellen könne das Eis deutlich dünner sein als an anderen. Allgemein gibt es in Berlin keine Freigabe für Eisflächen. «Da muss man auf sein eigenes Gefühl hören», so der Sprecher. Wenn das Eis hörbar knacke, sollte man es auf keinen Fall betreten.