Bahnstreik von Mittwoch bis Freitag

Im Personenverkehr soll der Streik in der Nacht zum Mittwoch (10. Januar) beginnen und bis Freitagabend andauern, wie die GDL am Sonntagabend mitteilte. In Berlin ist unter anderem ebenfalls die S-Bahn betroffen. Im Güterverkehr sollen die GDL-Mitglieder die Arbeit bereits am Dienstagabend niederlegen.