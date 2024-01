Landeswahlleiter ruft zur Teilnahme an Wiederholungswahl auf

Erschwerend komme allerdings der Wahltermin hinzu. «Es ist der letzte Tag der Winterferien. Viele werden dann im Urlaub sein und vielleicht erst am Sonntag zurückkommen», so der Landeswahlleiter. Umso wichtiger sei diesmal die Möglichkeit der Briefwahl. «Für uns als Bundesland ist eine akzeptable Wahlbeteiligung wichtig, aber auch im Blick auf den Bund in einem Wahljahr, in dem wir noch drei Landtagswahlen haben werden», sagte Bröchler. «Da ist die Frage, welches Signal geht von Berlin aus. Daraus erwächst in besonderem Maß eine Verantwortung.»