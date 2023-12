Neue Unterkünfte: Mehr Schlafplätze für Obdachlose in Berlin

Darunter ist auch eine Einrichtung nur für Frauen, wie die Senatsverwaltung für Arbeit, Soziales, Gleichstellung, Integration, Vielfalt und Antidiskriminierung am Dienstag mitteilte. Insgesamt stünden in der Hauptstadt nun pro Nacht 1181 Notschlafplätze zur Verfügung, inklusive der 172 Plätze in den neuen Einrichtungen.