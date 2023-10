Kältehilfe in Berlin: Kältebusse starten im November

Auch die Kältebusse sind ab November wieder unterwegs. Sie kümmern sich um Menschen auf der Straße, die durch die Kälte in Gefahr sind. Zum einen nehmen sie Obdachlose auf der Straße auf und bringen sie zu Notunterkünften, in denen die sie nachts schlafen können. Andererseits versorgen sie die Menschen aber auch mit Schlafsäcken oder warmen Getränken und Speisen, wenn diese nicht in Unterkünfte gebracht werden möchten oder können. Bevor ein Kältebus gerufen wird, sollten betroffene Menschen angesprochen und um Einverständnis gebeten werden. In Notfällen - etwa wenn eine Person hilflos wirkt und nicht ansprechbar ist - sollten Polizei oder Feuerwehr kontaktiert werden.