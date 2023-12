Licht am Chanukka-Leuchter am Brandenburger Tor entzündet

Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner (CDU) hielt zum traditionellen Start des Chanukka-Lichterfest ein Grußwort. Er betonte: «Unsere Gedanken sind bei den Menschen in Israel. Besonders bei denjenigen, die noch immer als Geiseln festgehalten werden, und bei all jenen, die bei dem brutalen Terrorangriff der Hamas am 7. Oktober geliebte Menschen verloren haben.» Die diesjährige Veranstaltung sei zudem ein Zeichen der Solidarität und des Gemeinschaftssinns an die Jüdinnen und Juden, die von Antisemiten bedroht und eingeschüchtert werden. Zahlreiche Menschen schauten sich das feierliche Entzünden der Kerze in der Abenddämmerung am Brandenbburger Tor an.