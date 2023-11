Deutschlandabo für einige Fernzüge in Berlin und Brandenburg gültig

Das Deutschland-Abo gilt bundesweit in allen Bussen und Bahnen des Nah- und Regionalverkehrs. Es kostet 49 Euro pro Monat und ist monatlich kündbar. In Fernverkehrszügen der Deutschen Bahn oder des Wettbewerbers Flixtrain gilt das Ticket üblicherweise nicht. Die Gespräche über eine Ausnahmeregelung für die Verbindungen in Brandenburg und Berlin zwischen der Bahn und dem VBB liefen über Monate.