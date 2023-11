Positive Zwischenbilanz zu neuen Parktoiletten

Dafür wurden im April und Mai zwei Dutzend sogenannter Trockentoiletten verteilt über alle Berliner Bezirke aufgestellt. Sie sollen das Angebot an öffentlichen Toiletten an Orten unterstützen, an denen es keine Anschlussmöglichkeiten an Wasser- und Stromleitungen gibt, wie die Umweltverwaltung am Freitag mitteilte. «Inzwischen ist die Hälfte der Testphase verstrichen, und die Zwischenbilanz fällt positiv aus.» Die Parktoiletten aus dem Pilotprojekt seien mehr als 400.000 Mal genutzt worden.