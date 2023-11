«Finanzamt Berlin International» startet bald

Auf das neue «Finanzamt Berlin International» kommen erhebliche Aufgaben zu. So seien 2019 rund 10.000 ausländische Unternehmen beim derzeit noch zuständigen Finanzamt Neukölln steuerlich registriert gewesen, sagte Evers. «Wir reden Stand heute über bereits 115.000 Unternehmen.» Die Zahl sei sprunghaft gewachsen. «110.000 haben ihren Sitz im asiatischen Raum», so der Senator - also nicht gerade in unmittelbarer Nachbarschaft. «Wir reden von wirklich komplizierten, aufwendig zu bearbeitenden steuerlichen Vorgängen.»